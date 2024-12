Spotify-Wrapped: Taylor auf die 1

In den Spotify-Jahrescharts ist Taylor Swift sowohl in Deutschland als auch weltweit der meistgehörte Act.

Die 34-Jährige hat dieses Jahr über 90 Millionen Hörer monatlich. Das hat Spotify bekannt gegeben. Und welche Künstler sind auf den Plätzen dahinter?

Die Top-Künstler auf Spotify weltweit

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny

Die Top-Künstler auf Spotify in Deutschland

Taylor Swift Luciano Ayliva

Nice to know: Der beliebteste Song des Jahres weltweit war "Espresso" von Sabrina Carpenter. In Deutschland war es "I like the way you kiss me" von Artemas. Bester deutschsprachiger Track war "Wunder" von Ayliva.