Am Wochenende könnt ihr Sternschnuppen am Himmel beobachten. Wir sagen euch, wie das am besten geht!

Wer in den nächsten Nächten in den Himmel schaut, kann mit etwas Glück Sternschnuppen beobachten. Während des Stroms der Perseiden sind jährlich viele Sternschnuppen zu sehen. Die Sternschnuppen fliegen sind schon seit Mitte Juli durch den Nachthimmel, doch der Höhepunkt steht ab diesem Wochenende an. Am Montag werden dann die meisten Sternschnuppen zu beobachten sein. Wir sagen euch, wie ihr die Sternschnuppen am besten beobachten könnt. Sucht euch einen wirklich dunklen Platz. Denn die Lichtverschmutzung in den Städten beeinträchtigt eure Sicht. Also am besten raus an Orte ohne Straßenlaternen und Stadtbeleuchtung.

Nehmt euch Zeit! Eure Augen brauchen ca. 30 Min. um sich komplett an die Dunkelheit zu gewöhnen. Gib deinen Augen Zeit, in den Nachtmodus zu schalten.

Die meisten Sternschnuppen seht ihr in den frühen Morgenstunden. Ab 3 Uhr morgens bestehen die besten Bedingungen für Sternschnuppen.

Schaut am besten Richtung Nordosten. So machst du die Besten Fotos für Social Media Die besten Fotos macht ihr mit einer langen Belichtungszeit und Weitwinkel-Objektiv. Falls ihr während der Perseiden nicht all eure Wünsche abarbeiten konntet, dann habt ihr im Winter noch mal die Chance. Denn es soll noch drei weitere Sternschnuppenschwärme geben. Perseiden Sternschnuppen am Wochenende und Wochenanfang Dauer 0:26 min Perseiden Sternschnuppen am Wochenende und Wochenanfang