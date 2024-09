Streik bei Discover angekündigt

Im Tarifkonflikt der Lufthansa-Tochter Discover Airlines haben die Gewerkschaften UFO und Cockpit ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Er soll in der Nacht auf morgen beginnen und bis einschließlich Freitag dauern. Aus der SWR Wirtschaftsredaktion, Tamara Land:

Laut der Flugbegleitergewerkschaft UFO sollen alle Abflüge von deutschen Flughäfen bestreikt werden, allerdings fliegt der relativ kleine Ferienflieger Discover Airlines nur ab Frankfurt und München. In Frankfurt könnten morgen am ersten Streiktag 24 Abflüge betroffen sein, in München acht. Hintergrund des Streiks ist eine Auseinandersetzung darüber, wer die knapp 2.000 Piloten und Flugbegleiter bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines vertreten darf. Sowohl die Pilotengewerkschaft Cockpit als auch die Unabhängige Flugbegleiterorganisation UFO hatten monatelang mit Discover Airlines über Vergütung und Arbeitsbedingungen verhandelt. Anfang August hatte die Fluggesellschaft dann überraschend eine Einigung für beide Berufsgruppen mit der Konkurrenzgewerkschaft Verdi verkündet. Laut Ufo und Cockpit vertritt Verdi jedoch nur einen Bruchteil des fliegenden Personals. Mit dem Streik wollen die Gewerkschaften nun erreichen, dass Discover Airlines mit ihnen neue Tarifverträge für die Piloten und Flugbegleiter abschließt. Diese könnten dann Vorrang vor dem Vertrag von Verdi haben, denn laut Tarifeinheitsgesetzes gilt immer nur der Vertrag der stärksten Gewerkschaft. TL, Wired.