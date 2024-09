Du hast bestimmt schon mal gehört, dass du durch die Strahlung deines Handys Krebs bekommen kannst. Jetzt gibt es eine Studie.

Das Ergebnis: Wer Handys nutzt, hat kein erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken. Das kam bei der bisher größten Studie zum Thema heraus - in Auftrag gegeben von der WHO. Beteiligt daran war auch das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz (BfS). Fokus waren vor allem Hirntumore.

💡5.000 Studien aus den letzten Jahrzehnten wurden dafür gesichtet, 63 davon ausgewählt, die den Kriterien der Forschenden entsprachen.

Krebsrisiko durch Handy: Ältere Studien teils fehleranfällig

In älteren Studien wurden erkrankte Personen etwa zu ihrer Handynutzung befragt und mit Nicht-Erkrankten verglichen. Dabei wurde immer mal wieder ein Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und Mobilfunknutzung hergestellt. Diese Studien sind "anfällig für bestimmte Fehlerarten", erklärt BfS-Wissenschaftler Dan Baaken. Mittlerweile gebe es neue Ergebnisse aus Studien, die in vielen Aspekten den älteren Ergebnissen überlegen seien.

