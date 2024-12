Junge Menschen beschäftigen die aktuellen Krisen und Kriege - trotzdem sind sie optimistisch. Das zeigt eine neue SWR-Studie.

Am meisten Sorgen machen sich Jugendliche in Rheinland-Pfalz um die Kriege in der Welt und die Demokratie in Deutschland. Auch wegen Klima und Zuwanderung nach Deutschland sind viele besorgt. Neben Zuwanderung sehen sie auch Bildung und Verkehr als wichtigste Aufgaben, die in Rheinland-Pfalz angepackt werden sollen.

SWR-Studie: Jugend sieht gute Zukunftschancen Dauer 0:35 min SWR-Studie: Jugend sieht gute Zukunftschancen

So wurde die Jugendstudie durchgeführt Für die Jugendstudie hat Infratest dimap im Auftrag des SWR zwischen dem 1. und 22. Oktober 2024 in Rheinland-Pfalz 561 deutschsprachige Personen im Alter von 16 bis 29 Jahren interviewt. Die Teilnehmenden wurden per Zufallsprinzip telefonisch oder online befragt.

Trotz Krisen: Junge Menschen sehen gute Perspektive für die Zukunft

Mit 88 Prozent schätzt die große Mehrheit der jungen Menschen in Rheinland-Pfalz die eigenen Chancen für die Zukunft als sehr gut oder gut ein. Nur jeder Zehnte denkt, in der Zukunft eine schlechte oder sehr schlechte Perspektive zu haben.

