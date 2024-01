Der Schüler soll einen Gleichaltrigen mit einem Messer angegriffen haben. Jetzt wurde er festgenommen.

Der 16-Jährige soll den anderen Jugendlichen kurz vor Weihnachten durch einen Stich schwer verletzt haben. Die Polizei spricht von einem "versuchten Tötungsdelikt".

Messerangriff auf dem Schulhof: Das ist passiert

Laut Polizei haben die beiden Schüler sich am 21. Dezember auf einem Schulhof an der Stuttgarter Walchenseestraße getroffen. Es kam zum Streit. Dem einem 16-Jährigen wurde zuerst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Dann wurde er mit dem Messer angegriffen und verletzt.

Festnahme!

Der 16-jährige Angreifer wurde am Donnerstag in der Nähe des Tatorts festgenommen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Worum es bei dem Streit ging, ist noch nicht bekannt.

Es gibt auch noch zwei mutmaßliche Mittäter - einen 17-Jährigen und eine 16-Jährige. Die zwei wurden aber nicht festgenommen.

