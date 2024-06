Schweiz ist nicht happy in Stuttgart: Das ist der Grund!

Am Montag ist das Schweizer Team in Stuttgart angekommen. Aber schon nach dem ersten Training gab es Kritik.

Die Schweiz hat sich über die Platzverhältnisse in seinem EM-Quartier in Stuttgart beklagt. Die Qualität des Rasens sei "klar ungenügend", sagte Nationalmannschaftsdirektor Pierluigi Tami nach dem öffentlichen Training im Stadion der Stuttgarter Kickers.

Schweiz kritisiert Stuttgarter Rasen: Was ist das Problem?

Es gebe Unebenheiten bei der Zusammensetzung des Rollrasens, erklärte der Schweizer Pressesprecher das Problem genauer. Man habe zwar davon gewusst - die Spieler seien aber trotzdem "negativ überrascht" gewesen. Deshalb werde jetzt nach einer Alternative gesucht. Laut Trainer Tami habe die UEFA "versprochen, alles zu tun, um die Situation zu verbessern".

Dass so viele Fans zum Training gekommen sind, hat das Schweizer Team aber trotzdem sehr gefreut:

EM 2024: Schweiz ist Gruppengegner von Deutschland

Die Schweiz hat ihr erstes EM-Spiel am Samstag in Köln. Gegner ist Ungarn. Am letzten Vorrunden-Spieltag gibt es dann ein Duell mit Deutschland. Die Teams spielen am 23. Juni in Frankfurt gegeneinander.

