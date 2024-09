Die Polizei prüft in Stuttgart aktuell ein Gewalt-Video, in dem eine 12-jährige von einer Mädchengruppe angegriffen und geschlagen wird. Laut Medienberichten kursiert das Video in den Sozialen Netzwerken. Anna Knake.

Die Aufnahme zeigt, wie ein Mädchen von einer Gruppe Gleichaltriger durch Tritte und Faustschläge verletzt wird - unter anderem am Kopf. Aufgenommen wurde das Video wohl in der Tiefgarageneinfahrt des Einkaufszentrums Milaneo in der Stuttgarter Innenstadt. Die Polizei hatte den Fall im Juli mit Verweis auf minderjährige Tatbeteiligte nicht öffentlich gemacht und machte auch sonst keine weiteren Angaben. Man ermittle wegen gefährlicher Körperverletzung, sagte eine Sprecherin des Stuttgarter Polizeipräsidiums.