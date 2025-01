Missbrauchsvorwürfe: Turn-Trainer kommen nicht zurück

Zwei Trainer waren nach heftigen Vorwürfen von ehemaligen Turnerinnen erst mal bis Ende letzter Woche freigestellt.

Jetzt ist klar: Die Coaches werden nicht wieder ins Training am Stuttgarter Kunstturnforum zurückkehren. Das berichten der SWR und die Stuttgarter Zeitung unabhängig voneinander.

Turnstützpunkt Stuttgart: Freigestellte Trainer kehren nicht zurück Dauer 0:51 min Turnstützpunkt Stuttgart: Freigestellte Trainer kehren nicht zurück

Worum geht es bei den Vorwürfen am Stuttgarter Bundesstützpunkt?

Ex-Turnerin Tabea Alt wirft dem Deutschen Turner-Bund (DTB) und dem Schwäbischen Turnerbund (STB) "systematischen körperlichen und mentalen Missbrauch" am Bundesstützpunkt Stuttgart vor. Das hat die 24-Jährige, die früher in der deutschen Nationalmannschaft geturnt hat, in einem Statement auf Instagram geschrieben.

Diese Vorwürfe macht Tabea Alt:

Die Gesundheit junger Turnerinnen werde "gezielt und bewusst aufs Spiel gesetzt".

Sie selbst habe verletzt turnen müssen - auch mit Knochenbrüchen.

Alt sagt, dass sie kein Einzelfall ist.

Essstörungen, Straftraining, Schmerzmittel, Drohungen und Demütigungen seien an der Tagesordnung gewesen.

"Wir wurden von klein auf manipuliert, um somit kontrollierbar zu sein."

Nach den Vorwürfen von Tabea Alt haben sich noch weitere Turnerinnen gemeldet und von massivem Druck und Erniedrigungen berichtet. DTB UND STB sind aktuell dabei, den Fall aufzuarbeiten. In den nächsten Tagen soll es dahingehend neue Infos geben.