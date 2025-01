"Körperlicher & mentaler Missbrauch": Deutsche Turnerinnen packen aus!

Ex-Turnerin Tabea Alt hat Vorwürfe gegen Trainer und Verbände öffentlich gemacht. Auch andere Turnerinnen melden sich.

Tabea Alt wirft dem Deutschen Turner-Bund (DTB) und dem Schwäbischen Turnerbund (STB) "systematischen körperlichen und mentalen Missbrauch" am Bundesstützpunkt Stuttgart vor. Das hat die 24-Jährige, die früher in der deutschen Nationalmannschaft geturnt hat, in einem Statement auf Instagram geschrieben.

Diese Vorwürfe macht Tabea Alt:

Die Gesundheit junger Turnerinnen werde "gezielt und bewusst aufs Spiel gesetzt".

Sie selbst habe verletzt turnen müssen - auch mit Knochenbrüchen.

Alt sagt, dass sie kein Einzelfall ist.

Essstörungen, Straftraining, Schmerzmittel, Drohungen und Demütigungen seien an der Tagesordnung gewesen.

"Wir wurden von klein auf manipuliert, um somit kontrollierbar zu sein."

Missbrauch im Turnen: Das sagen andere Sportlerinnen

Jetzt melden sich immer mehr Turnerinnen, die sagen, dass sie Ähnliches wie Tabea Alt erlebt haben. Hier kannst du Teile der Statements lesen:

Janine Berger ▶️ "Ich wurde morgens, mittags und abends gewogen und wenn ich nur 200g zu viel auf der Waage hatte, wurde mir damit gedroht von Wettkämpfen und/oder Trainingslagern ausgeschlossen zu werden, unabhängig von meiner Leistung."

Catalina Santos ▶️ "Als Kind lernte ich, dass ich mich selbst verleugnen muss und blind gehorchen um 'genug' zu sein. Ich habe immer noch Probleme damit meine Gefühle und Meinungen äußern zu können, weil ich das nie gelernt habe."

Amelie Pfeil ▶️ "Statt Unterstützung gab es nur Druck, und jeder Tag fühlte sich an wie ein Kampf - nicht fürs Turnen, sondern fürs Überleben in diesem System."

So reagiert der DTB auf die Vorwürfe

Auf Anfrage von SWR Sport teilte der DTB mit, dass die Vorwürfe ernst genommen würden. Es gebe konkrete Informationen zu möglichem Fehlverhalten von Trainern in Stuttgart. Es wurden Untersuchungen angekündigt.

