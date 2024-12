Weil sie sich einkaufen im Supermarkt nicht leisten können, gehen immer mehr zur Tafel. Aber: Dort gibt es Probleme.

In vielen Orten können nicht alle Bedürftigen versorgt werden. Deshalb gibt es verschiedene Maßnahmen:

Mehr als die Hälfte der Tafeln in Deutschland müssen Lebensmittel rationieren .

. Andere Tafeln haben Wartelisten oder zeitweise sogar Aufnahmestopps.

"Mit solchen Lösungen versuchen sich Tafeln über Wasser zu halten und gleichzeitig so vielen Menschen wie möglich zu helfen", erklärt der Vorsitzende des Tafel-Dachverbandes Steppuhn der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Deshalb müssen mehr Menschen zur Tafel gehen

Grund für die Maßnahmen sei die deutlich gestiegene Zahl an Bedürftigen. "Seit dem Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine verzeichnen die Tafeln im bundesweiten Durchschnitt 50 Prozent mehr Kundinnen und Kunden", erklärte Steppuhn. Der Grund dafür: Die Lebenshaltungskosten in Deutschland seien gestiegen - Renten und Löhne aber nicht so viel, um das auszugleichen.

💡 Die Tafeln unterstützen derzeit rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland.