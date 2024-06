Tagesschau in einfacher Sprache: DAS ist der Sinn!

Für Millionen Menschen ist es schwer, komplizierte Texte zu verstehen. An sie richtet sich ein neues Zusatzangebot.

Gestern lief die erste Ausgabe der Tagesschau in einfacher Sprache. Danach diskutierten viele User auf Social Media über das neue Format, in dem die Meldungen zum Beispiel so formuliert sind:

In Deutschland heißt das Militär Bundeswehr. Bei der Bundeswehr arbeiten Soldaten. Wenn es einen Angriff gibt, müssen die Soldaten kämpfen.

Dabei ist es wichtig, zu verstehen, an wen sich das Angebot richtet. 17 Millionen Menschen in Deutschland können komplexe Formulierungen nur schwer verstehen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Sie...



... lernen gerade erst Deutsch.

... hatten keine Chance auf eine vernünftige Bildung.

... leiden unter Hör-, Lese- oder Lernschwäche.

Zugang zu Informationen möglich machen

Mit der neuen Sendung will die Tagesschau den Menschen dabei helfen, sich über das Weltgeschehen zu informieren. Die Tagesschau in einfacher Sprache kommt jetzt immer um 19 Uhr auf tagesschau24. Außerdem kann man die Sendung auf YouTube und in der ARD-Mediathek schauen.

Weitere aktuelle News: