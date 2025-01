Taliban verbieten Fenster zu "Frauenorten"?!

Ein Blick aus dem Fenster und dort steht die Nachbarin im Innenhof? Genau das soll in Afghanistan nicht mehr gehen.

Von den dort herrschenden Taliban gibt es jetzt neue Bauvorschriften. In Zukunft dürfen in Wohnhäuser keine Fenster mehr eingebaut werden, durch die Männer Frauen sehen könnten - also zum Beispiel Fenster zu Höfen, Brunnen, Küchen und anderen Orten, an denen sich Frauen aufhalten.

Frauen bei der Hausarbeit zu sehen, "kann zu obszönen Handlungen führen", behaupten die Islamisten. Hat ein Gebäude bereits Fenster zu solchen Orten, sollen die Besitzer dazu gebracht werden, eine Mauer zu bauen oder die Aussicht zu blockieren.

Taliban unterdrücken Frauen in Afghanistan

Seit die Taliban 2021 die Macht in Afghanistan übernommen haben, wurden Frauen weitgehend aus der Öffentlichkeit verbannt, sie dürfen zum Beispiel nicht auf eine weiterführende Schule und sich auch keinen Beruf frei aussuchen. Die Taliban habe erst jetzt wieder damit gedroht, dass sie Nichtregierungsorganisationen (NGOs) ihre Lizenz entziehen, wenn sie Frauen beschäftigen.

So schränken die Taliban Rechte von Frauen und Mädchen ein Die Taliban haben seit ihrer Machtübernahme im August 2021 die Frauenrechte eingeschränkt. Mädchen und Frauen sind vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. In öffentliche Parks oder ins Fitnessstudio zu gehen, ist für sie verboten. Auch weiterführende Schulen sind für Mädchen nicht mehr geöffnet - genauso wie Unis. Das heißt, dass sie praktisch auch aus der Berufswelt ausgeschlossen werden.

