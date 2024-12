Dafür gibts am Mittwoch die Ehrung. Hier erfährst du, wie der Taxifahrer sie rettete und wie er auf einen angeblichen Microsoft-Anruf reagierte.

Während einer Fahrt im September erzählte eine Frau ihrem Taxifahrer, dass ihre 80-jährige Mutter aus Eppelheim bei Heidelberg einen Anruf von Microsoft bekommen hätte. Ihr Laptop müsse gecheckt werden, weil er einen Virus hätte. Also ist das Taxi schnell zur Wohnadresse der Frauen gefahren, hat sich den Hörer genommen und aufgelegt.

Ehrung: Taxifahrer rettet Frauen vor Cyberkriminellen! Dauer 0:30 min Ehrung: Taxifahrer rettet Frauen vor Cyberkriminellen!

Taxifahrer rettet Frauen: Ehrung am Mittwochmittag

Indem er aufgelegt hat, konnten die Frauen vor Schlimmerem bewahrt werden. Beispielsweise hätten die Betrüger so an Bank-Daten kommen können. Am Mittwochmittag wird der Taxifahrer für sein schnelles Handeln belohnt und von der Initiative „Beistehen statt Rumstehen“ geehrt.