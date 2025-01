Thailand: Elefanten bekommen Verhütungsspritzen

In Thailand wird der Lebensraum für Elefanten eng. Außerdem kommt es immer wieder zu Angriffen auf Menschen.

Deshalb hat das thailändische Umweltministerium laut Medienberichten jetzt eine neue Strategie: Verhütungsspritzen. Diese sollen Schwangerschaften mehrere Jahre lang verhindern können. Angeblich gebe es keine Nebenwirkungen für die Elefantenkühe, wie Studien ergeben hätten.

💡Eigentlich werden Elefanten in Thailand verehrt. Sie sind das Nationaltier von Thailand und gelten als Glücksbringer. In Tempeln und Schreinen oder auch bei den Thais zu Hause stehen häufig Elefantenfiguren in allen Größen und Farben

Thailand: Zu viele Elefanten, zu wenig Platz