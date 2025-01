Staffel 2 von "The Last of Us": Das verrät der Trailer

Bisher war nicht bekannt, wann die HBO-Serie weitergeht. Jetzt ist safe: Staffel 2 von "The Last of Us" kommt im April.

Das hat der Streaminganbieter "Max" in einem Post auf Instagram mit dem neuen Trailer gedroppt. Eine Minute dauert der Trailer - zeigt aber einige Facts, auf die sich Fans von "The Last of Us" freuen können:

Abby wird viel gezeigt - sie wird in der zweiten Staffel eine wichtige Rolle haben.

In einigen schnellen Szenen des Trailers sind viele Infizierte zu erkennen.

Die Tanzszene von Ellie und Dina ist zu sehen.

Staffel 2 der Serie spielt fünf Jahre nach dem Geschehen aus Staffel 1. Hier kannst du den Trailer mit der Ankündigung zum Start von "The Last of Us" selbst checken:

Staffel 2 von "The Last of Us": Wie reagieren die Fans?

Die Fans der Serie freuen sich extrem auf die Fortsetzung: Zwölf Stunden nach Veröffentlichung hat der Trailer schon über 300k Likes.