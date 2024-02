"Dramatische Lage": Deutsche Tierheime sind überlastet 😿

Viele Tierheime haben keine Kapazit├Ąten mehr - besonders bei Hunden und Katzen gibt es zum Teil Wartelisten.

So dramatisch sei die Lage in den deutschen Tierheimen noch nie gewesen. Das hat Thomas Schr├Âder, der Pr├Ąsident des Deutschen Tierschutzbundes, am Dienstag dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND) gesagt. Das RND hat dazu stichprobenartig 85 Tierheime in ganz Deutschland befragt - das waren die Ergebnisse:

Drei von vier Tierheimen sch├Ątzen ihre Auslastung mindestens als hoch ein.

80 Prozent k├Ânnen Hunde von Privatpersonen nicht mehr oder nur noch eingeschr├Ąnkt ├╝ber Wartelisten aufnehmen.

Bei Katzen wird es bei rund 60 Prozent der Tierheime eng.

Ein gro├čes Problem ist auch, dass die Hunde mit problematischem Verhalten immer mehr zunehmen.

Schr├Âder fordert, dass der Online-Handel von Tieren verboten und eine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht bei Heimtieren eingef├╝hrt wird.

Du willst dir ein Haustier holen? Das solltest du beachten:

Hast du genug Zeit f├╝r ein Tier? Dass Besitzer zu wenig Zeit f├╝r ihre Tiere haben, ist ein Hauptgrund, sie wieder abzugeben.

Hast du genug Platz? Und: Check vorher, welche Tiere du in deiner Wohnung halten darfst.

Kannst du dir ein Tier leisten? Durch Futter, Spielzeug, Pflege, Versicherung und vor allem Kosten f├╝r Tier├Ąrzte kann es schnell teuer werden.

Hast du Menschen, die sich um das Tier k├╝mmern k├Ânnen, wenn du zum Beispiel im Urlaub bist?

Mehr Tipps zum Haustier-Kauf findest du auf haustier-berater.de vom Bundesministerium f├╝r Ern├Ąhrung und Landwirtschaft.