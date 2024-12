TikTok: Beauty-Filter erst ab 18!

Schon in den kommenden Wochen will TikTok Beauty-Filter für Minderjährige einschränken. Und das ist nicht das Einzige …

An den Filtern, die zum Beispiel deine Haut makelloser erscheinen lassen oder sogar die Gesichtsform ändern, gab's schon länger Kritik! Die will TikTok jetzt nach eigenen Angaben wegen eines Berichts einschränken, den sie selbst in Auftrag gegeben haben.

TikTok schränkt Schönheitsfilter für Minderjährige ein Dauer 0:27 min SWR

In dem Bericht kam heraus: Jugendliche und Eltern haben Bedenken bei Filtern, die das Aussehen verändern. Sie befürchten, dass man nicht mehr erkennen kann, ob jemand einen Filter benutzt oder nicht. Das hätte auch Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl.

Beauty-Filter auf TikTok: Das soll sich ändern!

Jugendliche unter 18 sollen solche Filter, die sich auf das Aussehen beziehen, nicht mehr benutzen können. Zusätzlich zur Info, dass bestimmte Effekte verwendet wurden, soll auch angezeigt werden, wie ein Filter das Aussehen verändern kann. Es soll mehr Anleitungen für Creator und Creatorinnen geben, die Filter erstellen, damit sie über mögliche Folgen Bescheid wissen.

So will TikTok auch das Alter strenger kontrollieren

TikTok ist eigentlich erst ab 13 Jahren erlaubt. Das Problem: Sowas zu kontrollieren, ist für Plattformen extrem schwierig. Deswegen will TikTok jetzt:



Bei der Altersfreigabe alles offen lassen und keine Hinweise auf das „richtige“ Alter geben - und so vielleicht Jüngere erwischen.

Verhindern, dass man danach ein weiteres Konto mit einem anderen Geburtsdatum erstellen kann.

KI einsetzen, um herauszufinden, ob Nutzer möglicherweise unter 13 Jahre alt sind.

Mitarbeiter besser schulen, die solche Konten prüfen.