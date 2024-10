WhatsApp: Bald gibts Filter und Hintergründe bei Videoanrufen

Du kennst es bereits von Zoom, Teams und Co. - jetzt zieht WhatsApp nach. Außerdem könnte ein großes Make-Over anstehen.

Das hat der Messenger-Dienst am Dienstag auf dem eigenen Blog verkündet. Konkret bedeutet das:

Bei Videoanrufen stehen dir jetzt zehn Filter und zehn Hintergründe zur Verfügung.

Die Optionen "Verfeinern" und Low Light sollen außerdem das Erscheinungsbild und die Ausleuchtung bei Calls verbessern.

Die Features sollen laut WhatsApp in den nächsten Wochen kommen.

Telegram-Boss will enger mit Ermittlern zusammenarbeiten!

WhatsApp-Chats bald im komplett neuen Look?

Außerdem scheint WhatsApp an großen optischen Veränderungen zu arbeiten. Laut "WABetaInfo" können Userinnen und User den Look der Chats bald individuell konfigurieren - also auch beispielsweise die Textblasen. Bisher war es nur möglich, die Hintergründe anzupassen.