TikTok-Chef ist Ehrengast bei Trump 🤝

Der chinesische TikTok-Chef Shou Chew soll zu Trumps Amtseinf├╝hrung eingeladen sein.

Der Chef der Videoplattform TikTok ist Ehrengast bei der Amtseinf├╝hrung des zuk├╝nftigen US-Pr├Ąsidenten Donald Trump. Das berichten verschiedene US-Medien. Chew soll am 20.01. neben Vertrauten Trumps sitzen - unter anderem die Tech-Milliard├Ąre Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg.

TikTok-Chef bei Trumps Amtseinf├╝hrung Dauer 0:34 min TikTok-Chef bei Trumps Amtseinf├╝hrung

TikTok droht Zwangsverkauf per Gesetz

TikTok droht in den USA ein Zwangsverkauf per Gesetz. Die Beh├Ârden werfen dem Betreiber ByteDance vor, die App zur Datensammlung f├╝r die chinesische Regierung zu missbrauchen. Der scheidende US-Pr├Ąsident Joe Biden hat die Abschaltung der Plattform am kommenden Sonntag bereits beschlossen, nur ein Verkauf k├Ânnte sie noch verhindern. Trump will die drohende Abschaltung ab dem 19.01. aber aufhalten.

TikTok-Verbot in den USA auf der Kippe

Trump hatte bereits angek├╝ndigt, den Zwangsverkauf zu verz├Âgern. Seit mehreren Monaten gibt es Bestrebungen der US-Regierung, die App zu verbieten. Als Gr├╝nde werden neben dem Datenschutz auch die Suchtgefahr der App genannt. Donald Trump k├Ânnte ein Eigeninteresse daran haben, die App nicht verbieten zu lassen, da sie auch zu seinem Wahlerfolg beigetragen haben soll, wie Wahlanalysen zeigen.