TikTok soll in den USA Infos der Userinnen und User gesammelt und diese auf chinesischen Servern gespeichert haben.

Das wirft das US-Justizministerium der Social-Media-Plattform vor. Unter den gesammelten Daten von TikTok sollen Meinungen zu Waffengesetzen, Religion und Abtreibung gewesen sein. Über ein internes System sollen die Daten an den Mutterkonzern ByteDance in China weitergeleitet worden sein.

Waffen, Religion, Abtreibung: Will TikTok User manipulieren? Dauer 0:23 min Waffen, Religion, Abtreibung: Will TikTok User manipulieren?

USA sind besorgt: Manipuliert TikTok gezielt?

Die Vorwürfe stammen aus Unterlagen der US-Regierung. Präsident Joe Biden hat ein Gesetz unterzeichnet, das ein Verbot von TikTok möglich machen könnte, wenn die Plattform an der Connection zu ByteDance in China festhalten will. Die Sorge der USA: Die chinesische Regierung könnte ByteDance dazu zwingen, die Daten der US-Nutzer herauszugeben oder Inhalte zu manipulieren. So könnte die Meinung der Menschen in den USA beeinflusst werden.

Verbot in den USA? Das sagt TikTok dazu

TikTok-Sprecher Alex Haurek kritisierte das mögliche Verbot als verfassungswidrig und betonte, dass bisher keine Beweise für die Vorwürfe vorgelegt wurden.