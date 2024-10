Die Dreharbeiten zu Marvels Blockbuster sollen im nächsten Jahr starten. Ein Entwurf zum Drehbuch steht wohl auch schon.

In der Tonight Show von Jimmy Fallon hat Tom Holland gesagt, dass Spider-Man 4 im Sommer 2025 gedreht werden soll. "Alles ist startklar", sagte der Spider-Man-Darsteller, der den neuen Film außerdem als "super aufregend" bezeichnete. Aktuell ist geplant, dass der Film 2027 in die Kinos kommt.

DASDING Morgens klarkommen 24.10.2024 Spider-Man 4: Tom Holland verrät Termin für Drehstart Dauer 0:58 min Spider-Man 4: Tom Holland verrät Termin für Drehstart

Spider-Man 4: Das ist bekannt

Sonst steht noch nicht viel zum neuen Teil der Reihe fest.

Es wird davon ausgegangen, dass Zendaya und der alte Cast auch wieder am Start sind.

Da die vorherigen "Spider-Man"-Filme eine Trilogie sein sollten, könnte uns im vierten Teil eine neue Story erwarten.

Infos zu "Spider-Man": Tom Holland war nicht immer ehrlich

Jimmy Fallon hat außerdem Jokes darüber gemacht, dass Tom Holland in einem Interview in 2021 zu "Spider-Man: No Way Home" nicht ganz ehrlich war. Tom hatte so getan, als wüsste er nichts über die Gerüchte, dass die alten Spider-Man-Schauspieler Tobey Maguire und Andrew Garfield in dem Film mitspielen.

Als ihn Jimmy drauf ansprach, gestand Tom schließlich:

Ich möchte jedoch hinzufügen, dass ich 'im Moment' gesagt habe. Also habe ich eigentlich nicht gelogen. Allerdings war ich gerade mit Toby und Andrew vom Set gekommen.

