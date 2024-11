Tote nach israelischen Angriffen in Gaza und im Libanon

Bei israelischen Angriffen im Norden von Gaza und im Libanon sollen über 50 Menschen getötet worden sein. Die Details - hier.

Mindestens 17 Menschen sind laut Krankenhausangaben im Norden des Gazastreifens getötet worden. Mehr über den Angriff:

Die Toten seien in seine Klinik gebracht worden, sagte der Direktor des Al-Ahli-Krankenhauses in Gaza-Stadt, Fadel Naim, am Sonntag.

Es wurde demnach ein Haus im Flüchtlingsviertel Dschabalia getroffen.

getroffen. Das israelische Militär teilte mit, dass in dem Ziel in Dschabalia Extremisten aktiv gewesen seien, ohne Beweise dafür vorzulegen. Die Einzelheiten des Angriffs würden gerade geprüft, so das Militär.

Außerdem sollen ein Hamas-Minister, seine Frau und drei Kinder bei einem anderen Angriff in Gaza-Stadt getötet worden sein. Insgesamt berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA am Sonntag über 32 Tote in Gaza.

Tote im Libanon: Auch Kinder getroffen

Im Libanon haben laut den Behörden vor Ort mindestens 38 Menschen durch israelische Luftangriffe ihr Leben verloren.

Allein in dem Ort Almat sollen 23 Menschen getötet worden sein - darunter sieben Kinder. Laut libanesischen Medienberichten waren in dem getroffenen Gebäude Menschen, die innerhalb vom Libanon vertrieben wurden, untergekommen. Israels Armee teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, es seien Waffenlager der Hisbollah angegriffen worden.