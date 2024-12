Ein tragischer Unfall im US-Bundesstaat Virginia kostete einen 58-Jährigen das Leben. Bei der Bärenjagd mit Kameraden nahm das Unglück seinen Lauf.

So hatten mehrere Männer das Tier verfolgt. Der Bär floh auf einen Baum, um sich zu verstecken, berichtete die USA Today unter Berufung auf die zuständige Wildtierbehörde.

Jagdunfall: Bär fällt von Baum auf Jäger - dieser stirbt! Dauer 0:25 min Jagdunfall: Bär fällt von Baum auf Jäger - dieser stirbt!

Kollege schießt und Jäger stirbt

Ein Jagdpartner habe den Bären dann tödlich getroffen. Dieser fiel daraufhin rund zehn Meter tief vom Baum und begrub den anderen Jäger unter sich.

Im Krankenhaus konnten die Ärzte nichts mehr für den Mann tun. Er starb am vergangenen Freitag. Erst am Dienstag kam der Unfall an die Öffentlichkeit.

Jäger hielten sich nicht an die Regeln

Die Bärenjagd sei in Virginia erlaubt. Das Schießen der Tiere von Bäumen allerdings NICHT, berichtete SWR3 am Morgen.