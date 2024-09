Ein Streit zwischen zwei Männern endete tödlich: Ein 25-Jähriger starb nach einem Messerangriff.

Die beiden Männer sollen schon am Tag zuvor aneinandergeraten sein. Am Freitagabend trafen sie vor dem Supermarkt wieder aufeinander. Die Situation eskalierte. Das sagt die Polizei in Ravensburg.

25-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Die beiden Männer - 25 und 31 Jahre alt - gingen aufeinander los. Der Jüngere wurde mit einem Messer schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn noch ins Krankenhaus. Dort starb er aber an seinen Verletzungen.

Was der Grund für den Streit der beiden Männer war, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

