In Trier sucht heute eine Schauspielagentur nach Leuten. Es geht um drei Rollen bei einem großen Film. Alle Infos hier!

Das Casting findet im Shopping-Center Trier Galerie statt. Es geht um 13 Uhr mit einem Coaching los. Das macht der Schauspieler und Produzent Vincent de Paul, der später dann auch in der Jury sitzen wird.

Das Casting geht dann von 14 bis 17:30 Uhr.

Wenn du mitmachen willst, musst du mindestens 18 Jahre alt sein.

sein. Der Film wird dann ab Januar in den USA gedreht.

So wird das Casting ablaufen

In der ersten Runde kannst du vorspielen, was du möchtest. Wenn du weiterkommst, musst du dann einen Ausschnitt aus dem Original-Skript auf Englisch zeigen. Das liegt daran, dass bei dem Casting auch Rollen mit Sprechtext besetzt werden sollen.

Casting in Trier: Um diesen Film geht es!

Es handelt sich um einen Abenteurfilm, der so ähnlich sein soll wie "Indiana Jones". Er soll "The Ring of Ekiban" heißen. Den Angaben nach wird es um einen Professor gehen, der einen Ring findet und dadurch in der Zeit zurückreist. Bei dem Casting soll unter anderem die Rolle eines deutschen Kunsthändlers besetzt werden.