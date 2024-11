Ayliva, Sido, Haaland936, Ski Aggu, Nina Chuba: jede Menge Stars waren da. Doch nicht alle gingen mit einem Preis heim.

Ayliva holt den Titel als "Artist of the Year" - und zwar wieder. Denn die Sängerin hatte die YouTube-Auszeichnung schon im Vorjahr bekommen. Sido, Kontra K und Apache207 waren ebenfalls mögliche Kandidaten für den Titel. Ayliva landete bereits mehrere Nummer-1-Hits, darunter "Sie weiß". Auch mit ihren Alben "Schwarzes Herz" und "In Liebe" war sie super erfolgreich.

YouTube Music Awards: Das sind die Regeln

Wer gewinnt, ist relativ einfach zu klären: Die Auszeichnung richtet sich nach den meisten Aufrufen bei Youtube in Deutschland. Und da konnte Ayliva noch in einer anderen Kategorie punkten: Sie lieferte außerdem auch das erfolgreichste Musikvideo 2024 in Deutschland ab. Der Song: "Wunder" - gemeinsam mit Apache 207 - schaffte laut Youtube 24 Millionen Aufrufe auf der Plattform.

Neben Ayliva räumte auch noch Sido ab. E wurde offiziell als "Youtube-Legende" geehrt. "Bester Newcomer" wurde der 17-Jährige Rapper Haaland936. Als Gäste waren unter anderem Ski Aggu, LEA und Nina Chuba dabei.