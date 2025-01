Rechtsradikale Gruppen begnadigt: Trump verteidigt Entscheidung

Ranghohe Mitglieder hätten teils lange Haftstrafen absitzen müssen. Jetzt sind sie frei - wie auch viele Kapitolstürmer.

Der neue US-Präsident Donald Trump hatte mehr als 1.500 Verurteilte des Angriffs auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 begnadigt. Mehr als 200 Verurteilte sind am Dienstag aus der Haft entlassen worden. Manche hatten damals vor laufender Kamera Polizisten brutal angegriffen - ein Polizist ist sogar später an den Folgen gestorben. Darauf angesprochen sagte Trump:

Ich bin ein Freund der Polizei, mehr als jeder andere Präsident, der jemals in diesem Amt war.

Kritische Nachfragen blockte Trump allerdings ab.

Trump begnadigt auch rechtsradikale Gruppen

Ebenfalls begnadigt hat Trump ranghohe Mitglieder der rechtsradikalen Gruppen "Oath Keepers" und "Proud Boys". Sie waren verurteilt worden wegen der Ausarbeitung von Plänen, um die friedliche Machtübergabe nach der Wahlniederlage von Trump gegen Joe Biden im Jahr 2020 zu verhindern, und hätten zum Teil lange Haftstrafen absitzen müssen. Trump sagte über die Begnadigten, sie seien Menschen, die die USA "wirklich lieben". Außerdem bezeichnete der neue US-Präsident die Urteile als "lächerlich und übertrieben".