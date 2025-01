TikTok, Klima & Co: Mit diesen Änderungen startet Trump als US-Präsident!

Donald Trump ist seit wenigen Stunden wieder US-Präsident. Er hat schon viele Entscheidungen getroffen. Hier gibts den Überblick!

➡️ Aufschub für Tiktok

Trump gibt der App mehr Zeit bis zu einem möglichen Aus in den USA. Der neue US-Präsident ordnete an, dass das TikTok-Verbot für 75 Tage ausgesetzt wird. Vor Journalisten im Weißen Haus erklärte Trump auch, wie es weitergehen soll. Sein Ziel sei, dass die vom chinesischen Mutterkonzern ByteDance betriebene App künftig zur Hälfte in US-Besitz sein soll.

➡️ Neuer Job für Musk

Der Tech-Milliardär Elon Musk arbeitet jetzt offiziell für Trump. Der neue US-Präsident hat ein Gremium gegründet, das die US-Staatsausgaben kürzen soll. Das wird von Musk geleitet. Dafür bekommt der Tech-Milliardär ein Büro mit 20 Mitarbeitern.

➡️ Rückzug aus Pariser Klimaabkommen

Außerdem hat Trump die Kündigung des Pariser Klimaschutzabkommens unterschrieben. Das Pariser Klimaschutzabkommen ist eine internationale Vereinbarung mit dem Ziel, die Erderwärmung zu begrenzen und damit den Gefahren des Klimawandels entgegenzuwirken.

➡️ Austritt aus Weltgesundheitsorganisation

Trump entschied auch, dass die USA aus der Weltgesundheitsorganisation WHO austreten. Er erklärte, die Organisation habe schlecht auf die Corona-Pandemie reagiert und fordere unfaire Zahlungen von den USA. Während seiner letzten Amtszeit hatte Trump die USA schon einmal austreten lassen. Sein Nachfolger Joe Biden hatte das aber wieder rückgängig gemacht.

➡️ Begnadigungen für Verurteilte von Kapitol-Attacke

Trump beschloss die Begnadigung von rund 1.500 Leuten, die an der Erstürmung des Kapitols in Washington vor vier Jahren beteiligt waren. Sie waren nach der Attacke teilweise zu langen Haftstrafen verurteilt worden - jetzt sollen sie freikommen. Bei der letzten US-Wahl hatte Trump seine Niederlage gegen Biden nicht akzeptiert und Falschbehauptungen über einen Wahlbetrug verbreitet. Hunderte Menschen stürmten daraufhin das Kapitol, um den Sieg von Biden zu verhindern.

