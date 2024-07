Tausende Fans zeigen Wolfsgruß bei Hymne der Türkei

Schon vor Anpfiff beendete die Polizei einen türkischen Fanmarsch wegen des Wolfsgruß. Dann haben ihn Tausende Fans bei der Hymne gezeigt.

Der türkische Spieler Merih Demiral hat den Wolfsgruß beim letzten Spiel der Türkei gezeigt - und wurde von der UEFA gesperrt. Um ihn zu unterstützen, streckten Tausende Fans während der Türkei-Hymne ihre Hände mit dem Wolfsgruß nach oben. Zuvor hatten türkische Ultras dazu aufgerufen. Die Türkei verlor das Viertelfinale gegen die Niederlande mit 1:2.

Schon vor Anpfiff des EM-Spiels der Türkei gegen die Niederlande hatte die Polizei einen türkischen Fanmarsch beendet, weil dort viele Fans den Wolfsgruß zeigten. Die Polizei sagte, ein Fanmarsch sei "keine Plattform für politische Botschaften".

Türkei vs. Niederlande: Was ist der Wolfsgruß?

Der Wolfsgruß drückt in der Regel die Zugehörigkeit und das Sympathisieren mit den "Grauen Wölfen" aus. Das ist eine rechtsextremistische Gruppe, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Verboten ist sie nicht. In der Türkei hat die Gruppe Verbindungen zur ultranationalistischen MHP und darüber zur AKP von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Der ist übrigens wegen dieser Debatte extra zum Spiel nach Berlin gereist.

Einige kritisieren die Debatte um den Wolfsgruß:

Der Teammanager der türkischen Fußball-Nationalmannschaft, Hamit Altıntop, findet sie "unfair, weil man die Geschichte und Kultur der Türkei nicht kennt".

Auch türkische Fußball-Ultras sagen, der Wolfsgruß sei nicht rassistisch, sondern "das nationale Symbol des Türkentums".

Das türkische Außenministerium bezeichnete die UEFA-Entscheidung gegen Demiral zudem als inakzeptabel.

Btw: Auch Ex-Nationalspieler Mesut Özil schaut beim EM-Viertelfinale zu. Er hatte zuvor das Wolfsgruß-Foto von Demiral auf Insta geteilt, um das türkische Team anzufeuern. Dafür bekommt er viel Kritik unter seinen aktuellsten Posts.

Mesut Özil mit Tattoo der "Grauen Wölfe"?!