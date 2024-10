TV-Moderator rettet Frau aus versinkendem Auto

In den USA wütet seit Tagen der Sturm "Helene". Als am Freitag eine Frau in Not geriet, eilte ein Wettermann zu Hilfe.

Die Frau war mit ihrem Auto unterwegs , als sie versehentlich auf eine überflutete Straße fuhr.

, als sie versehentlich auf eine fuhr. Plötzlich ging gar nichts mehr - ihr Auto begann im Wasser zu treiben .

. Sie versuchte verzweifelt, sich durch das offene Fenster aufs Autodach zu retten - vergeblich.

Glücklicherweise war ein Kamerateam vom TV-Sender "FOX Weather" zur Stelle. Deren Wettermann Bob Van Dillen fackelte nicht lange und sprang in die Flut, um die Frau zu retten .

Er trug sie auf dem Rücken und brachte sie in Sicherheit, während das Auto davonschwamm und fast komplett versank. Frau und ihr Mann nach Rettungsaktion wieder vereint Etwas später war der Ehemann der Frau live im TV zu sehen, wie er sich bei Van Dillen bedankte. Der antwortete: Ich würde es jederzeit wieder tun. Hier kannst du dir die Aktion anschauen ⬇️ FOX Weather's Bob Van Dillen Rescues Woman From Atlanta Floodwater Natur USA: Nach Hurricane Helene - Tote und Zerstörung Der Hurricane Helene hat an der Küste der USA "katastrophale Überschwemmungen" hinterlassen. Mehrere Menschen starben.