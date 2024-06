UFC: Islam Makhachev gewinnt gegen Dustin Poirier

Am Sonntagmorgen gabs einen heftigen Fight von Makhachev und Dustin "The Diamond" Poirier um den Titel im Leichtgewicht.

In der fünften Runde war der Kampf im Prudential Center in New Jersey dann vorbei: Islam Makhachev hat Dustin Poirier mit einem Choke zur Aufgabe gezwungen. Damit ist Makhachev weiterhin Champion. Nach dem Kampf hat er seinen Gegner gelobt:

Er ist ein Champion, eine Legende in diesem Sport.

Ob das der letzte Kampf von Poirier war, ist noch nicht klar. Im Interview direkt nach dem Fight hat er gesagt, dass er sich darüber Gedanken machen muss.

Heftiger Fight: Beide UFC-Fighter liefern ab

Der Fight war hart: Schon früh in der ersten Runde hat Makhachev einen Takedown gegen "The Diamond" durchgebracht. In der dritten Runde hat er ihm dann wohl die Nase gebrochen. Trotzdem ist Poirier immer wieder zurückgekommen und landete sehr gute Treffer gegen Makhachev.

"Diamonds"-Mashup als Einlaufsong für Poirier geht viral

Poirier teilte vor dem Kampf mit, dass er zu einem Mashup von Willie Spences Cover von Rihannas "Diamonds" und James Browns "The Boss" einlaufen wird. Das Krasse: Poirier sagte, dass er den Song ausgewählt hatte, weil seine Fans ihn so oft getagged haben:

Btw: UFC-Star Conor McGregor hatte auf Poirier gesetzt. Er hat vor drei Jahren selbst gegen "The Diamond" verloren. Dabei hatte Poirier sogar McGregors Bein gebrochen. 🙈

