Ukraine: 744 Kinder müssen in Sicherheit gebracht werden

Weil es immer mehr Angriffe Russlands im Osten der Ukraine gibt, sollen Kinder und Familien weggebracht werden.

Besonders betroffen ist die Stadt Pokrowsk in der Region Donezk. Es geht um 744 Kinder und ihre Familien. Sie sollen aus den gefährdeten Gebieten in sichere Orte in der Ukraine gebracht werden.

Kinder aus Ost-Ukraine evakuiert Dauer 0:30 min Kinder aus Ost-Ukraine evakuiert

Kinder werden evakuiert - Russland nimmt Dörfer ein

Weil es Sorgen vor neuen russischen Angriffen gibt, dürfen die Familien laut dem Gouverneur nur in gepanzerten Fahrzeugen evakuiert werden. 20 Kilometer entfernt hat Russland am Sonntag ein ukrainisches Dorf erobert.

Viele Menschen sind bereits aus der Ukraine geflüchtet - auch viele Ärzte: