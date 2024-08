Deshalb werden Barbershops jetzt unter die Lupe genommen

Barbershops und das Betriebsleitermodell dahinter stehen im Fokus beim Kampf gegen Schwarzarbeit. Der Zoll soll auch helfen.

Die Handwerkammer Ulm hat den Barbershops den Kampf angesagt. Im Fokus steht das Betriebsleitermodell, das den Barbershops erlaubt, auch Haarschnitte anzubieten. In manchen Shops werden nämlich zum Schein Friseurmeister dafür angestellt, diese sind dann selten vor Ort und bekommen auch kein regelmäßiges Gehalt. Dieses Schlupfloch soll jetzt geschlossen werden.

So läuft der Kampf gegen Schwarzarbeit

Die Handwerkskammer selbst macht nun nach eigenen Angaben vermehrt Kontrollanrufe. Ist der eingetragene Meister mehrfach telefonisch nicht erreichbar, wird der Betrieb geprüft. Im schlimmsten Fall kann der Laden dann zumachen. Die Handwerkskammer wolle so Betriebe schützen, die sich an Regeln halten, und ein unfairen Wettbewerb verhindern, heißt es in der Mitteilung.

Neben diesen gezielten Kontrollen arbeitet die Ulmer Kammer auch eng mit dem Hauptzollamt zusammen und ist aktives Mitglied am Runden Tisch „Schwarzarbeit“. Der Zoll checkt regelmäßig Handwerksbetriebe, darunter auch Friseure und Barbershops.

