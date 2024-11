Die 22-Jährige wurde dabei von einem anderen Einkäufer erwischt. Die Waren waren mehrere hundert Euro wert.

Das Ganze spielte sich am Donnerstagabend in einem Drogeriemarkt in der Ulmer Innenstadt ab. Die Ladendiebin wollte 40 Artikel wie Kosmetikprodukte, Parfüm und Strumpfhosen mitnehmen und steckte sie in ihre Tasche. Dann ging sie an der Kasse vorbei und versuchte den Laden zu verlassen. Ein Zeuge beobachtete das Ganze und sprach die Frau an. Daraufhin wurde sie ins Büro gebeten und von der Polizei vernommen.