UN kündigen 9 Mitarbeitern des Palästinenser-Hilfswerks UNRWA

Nach der Terrorattacke vom 7. Oktober hat Israel auch den Vereinten Nationen schwere Vorwürfe gemacht: Mitarbeiter des UN- Palästinenser-Hilfswerkes UNRWA seien an den Terroranschlägen beteiligt gewesen. Die Vereinten Nationen haben die Vorwürfe Israels in den vergangenen Monaten untersucht und jetzt neun Mitarbeitern des Palästinenser-Hilfswerks gekündigt.

Insgesamt 19 Verdachtsfälle hat die interne Aufsichtsbehörde der Vereinten Nationen in den vergangenen Monaten untersucht. Bei neun Mitarbeitern des UN-Palästinenser-Hilfswerkes kam die Aufsichtsbehörde zum Ergebnis, dass „mit großer oder sehr großer Wahrscheinlichkeit“ davon ausgegangen werden muss, dass diese an den Terrorangriffen der Hamas auf Israel beteiligt waren. Deshalb – so ein UN-Sprecher – habe man diesen neun, allesamt männlichen, Mitarbeitern gekündigt. In welcher Form sie an den Terrorattacken beteiligt waren, dazu wollte der UN-Sprecher keine Angaben machen.

In neun weiteren Verdachtsfällen