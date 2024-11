Naturschutzkonferenz COP16: DAS ist der große Win

Das Wort "indigen" heißt auf Latein so viel wie "in einem bestimmten Gebiet zuhause". Gemeint sind mit indigenen Völkern also Gruppen von Menschen, die schon seit langer Zeit in einer Region leben. Oft sprechen sie noch alte Sprachen, haben alte Traditionen und leben ihre Kultur abgegrenzt von dem Rest der Gesellschaft.

Indigene Völker kämpfen in vielen Ländern mit Problemen wie Vorurteilen, Gewalt und Vertreibung. Einige Gründe dafür sind Landwirtschaft, Abholzung und fehlender Naturschutz. Oft haben indigene Völker eine enge Verbindung zu dem Ort an dem sie leben und der Natur dort. Die Vereinten Nationen sehen die indigenen Völker deswegen als "Verwalter" der biologischen Vielfalt.