Mensa-Essen an Mainzer Uni wird günstiger 🍲

Kosten sparen und weniger Lebensmittelverschwendung. Das sind die Gründe für das besondere Mensa-Model.

Bis zu 500 Kilogramm Lebensmittel werden wöchentlich in der Mensa der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz entsorgt. Darauf hat die Uni-Gastronomie keinen Bock mehr und tut den Studis auch noch was Gutes. Laut einem Sprecher der Hochschulgastronomie wird ein warmes Essen eine Viertelstunde bevor die Mensa dicht macht, nur noch die Hälfte kosten. Auch in den Mensen der TH Bingen und der Hochschule Mainz wird der Vorschlag umgesetzt. Durchschnittlich zahlen Studis für ein Essen 3,60 Euro.

Neue Mensa-Regel zum Semesterbeginn an Mainzer Unis

Zum Start der Vorlesungen kommende Woche wird das neue Mensa-Model umgesetzt. Täglich gehen insgesamt 2.500 Essen über die Theke.