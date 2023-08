Blitzeinschlag in Baum nähe Stuttgart: Mehrere Verletzte

Beim Einschlag eines Blitzes in einen Baum in Unterensingen wurden sechs Menschen verletzt, drei davon lebensgefährlich.

Wegen des heftigen Gewitters hätten sich die Leute zum Schutz unter einen Baum gestellt, sagte ein Polizeisprecher. Sechs von ihnen saßen noch an einem Biertisch unter dem Baum, als ein Blitz einschlug. Drei Menschen wurden dabei lebensgefährlich verletzt. Ein Kind kam per Rettungshubschrauber in die Klinik, die anderen per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Unwetter zieht über Baden-Württemberg ⛈️

Es gibt noch mehr Meldungen wegen dem Unwetter in Baden-Württemberg:

In Mannheim hat ein Wohnhaus gebrannt, weil ein Blitz einschlug. Niemand wurde verletzt.

Im Umkreis Heilbronn warnte die Polizei vor Aquaplaning.

Ein Blitz schlug in Lahr in einen Kamin ein. Mehrere Ziegel sind laut Polizei herabgefallen.

In Sulzfeld brannte das Dach einer Firmenhalle. Die Ursache ist unklar.

Laut dem Deutschen Wetterdienst soll das Wetter im Südwesten bis Sonntag so bleiben. Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmische Böen sind möglich.

CSD in Mannheim wurde wegen dem Gewitter abgebrochen

CSD in Mannheim abgebrochen!