Donaueschingen: Demo gegen Wahlkampfauftakt der AfD

Die AfD startet am Samstag ihren Wahlkampf zur Europawahl in Donaueschingen. Dagegen wird demonstriert.

Am Samstagnachmittag werden unter anderem Reden von den Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla erwartet. Der Spitzenkandidat Maximilian Krah wird nicht dabei sein. Der Grund: Der Spionage-Vorwurf für China. Nach einem Krisengespräch mit Weidel und Chrupalla hatte er seine Teilnahme abgesagt. Auch andere Auftritte wurden zunächst gecancelt.

So geht die AfD zum Europawahlkampfauftakt mit Krah um Dauer 0:22 min So geht die AfD zum Europawahlkampfauftakt mit Krah um

Good to know: Die Alternative für Deutschland (AfD) tritt mit 35 Kandidatinnen und Kandidaten zur Europawahl am 9. Juni an. Hinter Krah folgt auf Listenplatz zwei der Bundestagsabgeordnete Petr Bystron, der wegen einer Geldannahme aus Russland verdächtigt wird.

Donaueschingen: Demo gegen AfD

Direkt vor dem Wahlkampfauftakt der AfD in den Donauhallen findet eine Demonstration gegen die Parteiveranstaltung statt. Veranstaltet wird sie unter anderem von der SPD-Gemeinderätin Martina Wiemer. Als Sprecher sind unter anderem der FDP-Landtagsabgeordnete Niko Reith und Vertreter der Bündnisse "Konstanz für Demokratie – Klare Kante gegen Rechts in Stadt und Landkreis" sowie "Rottweil bleibt bunt" dabei.

Mehr Infos zur Demo:

Wo? Auf dem Parkplatz der Donauhallen in Donaueschingen

Auf dem Parkplatz der Donauhallen in Donaueschingen Wann? Samstag, 27. April von 13 Uhr bis 16 Uhr

