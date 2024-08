Unwetter rund um Karlsruhe: Überschwemmungen und überall Schlamm!

In der Nacht auf Mittwoch hat es in BW und RLP Gewitter und Starkregen gegeben. Langsam entspannt sich die Lage.

Die Region rund um Karlsruhe hat es besonders heftig getroffen, hier die wichtigsten Facts:





Das Unwetter hat am Dienstagabend begonnen. Laut der Polizei stand das Wasser in manchen Orten einen halben Meter hoch.

In Gondelsheim wurden Autos von Wassermassen die Straße runtergespült. Dort war die Saalbach - genau wie in Bruchsal - über die Ufer getreten.

wurden Autos von Wassermassen die Straße runtergespült. Dort war die Saalbach - genau wie in Bruchsal - über die Ufer getreten. Danach kamen die Wassermassen vor allem nach Bruchsal und Bretten . Die Stadt Bruchsal hat die Menschen seit Dienstagabend aufgefordert, zu Hause zu bleiben.

. Die Stadt Bruchsal hat die Menschen seit Dienstagabend aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Zwei Helfer haben sich wohl verletzt - wie schwer ist nicht klar.

Die Lage entspannt sich langsam etwas, die Feuerwehr ist aber immer noch im Dauereinsatz.

Gondelsheim sauft ab😫😫😫😭😭😭😭😱😱😱🙈🙈🙈😭😭😭😭😭😭😭Schwere Schäden überall😭😭😭🙈🙈🙈🙈🙈Posted by Torsten Trautz on Tuesday, August 13, 2024

SWR-Reporter Matthias Stauss ist vor Ort in Bruchsal:

Unwetter nach Hitze: Bruchsal besonders betroffen Dauer 0:21 min Unwetter nach Hitze: Bruchsal besonders betroffen

Wegen Unwetter: Kiosk geht in Flammen auf!

In der Nacht ist auch ein Kiosk an einem See bei der Gemeinde Forst komplett abgebrannt. Laut Polizei ist vermutlich Wasser in den Kiosk gekommen und es gab einen Kurzschluss. Verletzt wurde niemand.

Alle weiteren Infos zum Unwetter im Raum Karlsruhe findest du bei "SWR Aktuell":

Unwetter: Auch Rheinland-Pfalz betroffen

In vielen Regionen Deutschlands hat es in der Nacht heftige Gewitter gegeben. In Rheinland-Pfalz ist zum Beispiel in Trier der Biewerer Bach über die Ufer getreten. Zehn Keller sind vollgelaufen. Verletzt wurde niemand.

Auch hier findest du die aktuellen Entwicklungen bei den Kolleginnen und Kollegen von "SWR Aktuell":

Starkregen und Hochwasser im Raum Karlsruhe: So solltest du dich verhalten