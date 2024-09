Unwetter Österreich: Pegel steigen massiv an

Den ganzen Samstag über sind die Wasserstände an Flüssen im Nord-Osten von Österreich gestiegen und gestiegen. Teilweise wurden schon Samstagabend Hochwasser in einer Größenordnung gemeldet, wie sie im Schnitt nur alle 100 Jahre vorkommen. Mehr als 40 Gemeinden gelten als Katastrophengebiet. Schon seit Freitag wird in Überflutungsgebieten teilweise evakuiert. 125 Patientinnen und Patienten einer Reha-Klinik wurden frühzeitig nach Hause geschickt. Einen Schwerpunkt bildet das Tal des Donau-Zuflusses Kamp. Auch für die Donau wird Hochwasser erwartet. In Wien wurde die erste Hochwasser-Warnstufe schon erreicht. Auch flussabwärts in Bratislava und Budapest stellt man sich auf Hochwasser ein.Am Sonntag soll es weiterregnen, die Niederschläge sollen aber etwas nachlassen. Einsatzkräfte befürchten, dass dennoch ein Stausee am Kamp überlaufen könnte. Der Pegel-Scheitel wird für die Nacht auf Montag erwartet.