US-Präsident Biden: Keine Waffen mehr für Israel?

Präsident Joe Biden hat Israel gedroht: Falls es eine Militäroffensive in Rafah gibt, kriegen sie keine Waffen mehr.

Wenn Israel in die Stadt Rafah einmarschiert, macht US-Präsident Joe Biden ernst. Das kündigte er am Mittwochabend bei einem Interview mit CNN an. Bombenlieferungen haben die USA schon gestoppt:

USA setzen Waffenlieferungen aus

Israelische Soldaten sind in der Nacht zu Dienstag schon in Teile Rafahs im Gazastreifen einmarschiert. Nach eigenen Angaben hat die Armee auch die Kontrolle vom Grenzübergang auf der palästinensischen Seite übernommen. Mehr dazu findest du hier: