Vegan werden? DGE: Kein Problem mehr 🥕

Die Deutsche Gesellschaft fĂŒr ErnĂ€hrung (DGE) hat ihre Warnung vor einer rein veganen ErnĂ€hrung aufgehoben.

So könne ein gesunder Erwachsener sich auch rein pflanzlich ernĂ€hren, ohne dass es schlecht fĂŒr die Gesundheit wĂ€re. Man solle nur auf Vitamin-B12 und andere NĂ€hrstoffe wie Jod achten. Das steht in einem Positionspapier, das am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Eine vegane ErnĂ€hrung sei zudem umweltfreundlich und deshalb sehr empfehlenswert. Hierzu hat die Deutsche Gesellschaft fĂŒr ErnĂ€hrung (DGE) Studien ausgewertet, die zeigen, dass die Emissionen fĂŒr ErnĂ€hrung um 69 bis 81 Prozent reduziert werden könnten, wenn man nur noch vegan isst.

DGE warnte bisher vor einer veganen ErnÀhrung

2016 vertrat die DGE noch eine andere Position: Bei einer veganen ErnÀhrung sei es nur schwer oder gar nicht möglich mit einigen NÀhrstoffen versorgt zu werden.

Die DGE wird grĂ¶ĂŸtenteils von Bund und LĂ€ndern finanziert. Tausende Köche in Schulen und Betriebskantinen orientieren sich an den Empfehlungen der DGE.

