Venezuela: Wie wichtig sind die Wahlprotokolle?

Nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Venezuela lehnt es auch die EU ab, den bisherigen Amtsinhaber Nicolás Maduro als Wahlsieger anzuerkennen. Zuvor hatten bereits die USA und mehrere lateinamerikanische Länder Oppositionskandidat Edmundo González als Wahlsieger anerkannt. In einer Erklärung des Europäischen Rates wird die Offenlegung der kompletten Wahlprotokolle gefordert.

Anna Hanke Korrespondentin für das ARD-Studio Mittelamerika und Karibik, wie aussagekräftig sind diese Wahlprotokolle, warum sind sie so wichtig?