Warnung für VfB-Fans: Sind sie beim Belgrad-Spiel in Lebensgefahr?

Der VfB-Vereinsbeirat warnt vor einer Reise zur CL-Partie nach Serbien. Warum es gefährlich sein soll - hier checken.

Stuttgarts Vereinsbeirat André Bühler ruft Fans vor einer Reise zum nächsten Champions-League-Spiel des VfB bei Roter Stern Belgrad zu besonderer Vorsicht auf. Der Grund: Der Belgrader Verein habe davor gewarnt, außerhalb des Gästebereichs Karten zu kaufen oder sich im Heimbereich von Roter Stern zu bewegen.

Es herrsche ansonsten "Lebensgefahr". Macht keine dummen Sachen & seid vorsichtig, liebe Leute.

Fußball | Champions League 13.11.2024 VfB-Vereinsbeirat warnt vor "Lebensgefahr" bei Auswärtsspiel in Belgrad Dauer 0:39 min André Bühler, Mitglied des Vereinsbeirats des VfB Stuttgart, warnt vor einer Reise zur Champions-League-Partie in Belgrad.

Warnung wegen Belgrad-Match: Das will der VfB jetzt tun

Der Verein will in den nächsten Tagen eine Reiseempfehlung an die Fans herausgeben.

💡Das Spiel Roter Stern Belgrad vs. VfB Stuttgart findet am 27. November statt.

Die Stuttgarter wären damit nicht die Ersten, die so etwas machen. Auch RB Leipzig hat 2023 vor dem Auswärtsmatch in Belgrad vor Gefahren gewarnt. Die UEFA hat den 13-maligen serbischen Meister in der Vergangenheit mehrfach für das Verhalten seiner Fans bestraft.