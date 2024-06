Vier Hamas-Geiseln lebend befreit: Palästinenser getötet!

Israelische Soldaten haben vier Geiseln aus dem Gazastreifen gerettet. Die Terrororganisation Hamas meldet viele Tote.

Laut der israelischen Armee waren die vier Personen in der Geflüchtetensiedlung Nuseirat und wurden dort von Spezialeinheiten befreit. Allen vier soll es soweit gut gehen. Sie wurden aber trotzdem in ein Krankenhaus gebracht, so die Armee.

Das sind die geretteten Hamas-Geiseln!

Israel hat die Namen der Geretteten veröffentlicht. Bei den Geiseln soll es sich um:

die 24-jährige Noa Argamani,

den 21-jährigen Almog Meir Jan

den 27-jährigen Andrey Kozlov und

den 40-jährigen Shlomi Ziv handeln.

Rescued: Andrey Kozlov, Shlomi Ziv, Almog Meir, and Noa Argamani pic.twitter.com/3pyiOQBKX7

Die vier Israelis waren beim Großangriff der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober verschleppt worden, als sie ein Musikfestival im Süden Israels besuchten. Seitdem waren sie in Gefangenschaft der Hamas.

Mediziner sprechen von mindestens 50 Toten

Laut der Terrororganisation Hamas sollen bei israelischen Einsätzen im Lager Nuseirat über 200 Palästinenser getötet worden sein. Außerdem seien 400 Menschen verletzt worden. Auch israelische Geiseln sollen laut der Hamas unter den Toten sein. Wichtig: Diese Info lässt sich aktuell nicht unabhängig überprüfen.

Israel sprach von weniger als 100 Todesopfern. Wie viele davon Terroristen waren, könne man aktuell nicht sagen, meinte Armeesprecher Daniel Hagari. Die israelische Seite behauptet, dass die Einsatzkräfte heftig beschossen worden sind. Menschen seien mit Panzerfäusten auf die Straße gelaufen. Zivilisten seien als menschliche Schutzschilder missbraucht worden. Auch diese Infos lassen sich aktuell nicht unabhängig checken.

Mediziner im Gazastreifen sprechen von mindestens 50 Toten.

Vier befreite Geiseln, Hamas meldet viele Tote Dauer 0:32 min Vier befreite Geiseln, Hamas meldet viele Tote

Wie geht es den anderen Geiseln?

Die Hamas hat bei ihrem Terrorangriff auf den Süden Israels rund 250 Geiseln verschleppt. Etwa die Hälfte von ihnen war während einer einwöchigen Feuerpause im November freigekommen. Außerdem wurden insgesamt sieben Geiseln lebend befreit. Rund 120 Geiseln sollen noch im Gazastreifen sein. Es wird aber davon ausgegangen, dass viele von ihnen nicht mehr am Leben sind.

Auch Shani Louk wurde von der Hamas entführt: