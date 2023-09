Mann duscht in Waschanlage und spuckt Polizisten an

mit Whatsapp teilen

Ein 30-Jähriger in Unterhose hat sich am Freitagnachmittag in einer Waiblinger Waschanlage geduscht.

Als die Polizei den Mann aus der Waschanlage führen wollte, wurde er aggressiv und hat sich gewehrt. Er habe die Polizisten angespuckt und nach ihnen getreten. Die Beamten mussten ihm Handschellen anlegen. Was passiert jetzt mit dem Mann? Laut Aussagen der Polizisten war der 30-Jährige "augenscheinlich verwirr[t]". Eine zweite Polizeistreife sei den Beamten zur Hilfe gekommen, sodass der Mann in Gewahrsam genommen werden konnte. Nachdem er von einem Arzt untersucht wurde, sei er in eine Psychiatrie gebracht worden.