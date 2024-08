In mehreren Regionen von Griechenland gibt es gerade Waldbrände. Die Flammen sind teils 25 Meter hoch - wie ist die Lage?

Besonders im Norden von Athen ist die Lage angespannt. Rund 30 Kilometer entfernt von der griechischen Hauptstadt tobt ein Großbrand:

Deshalb haben die Behörden am Sonntagabend angeordnet, dass mehrere Dörfer und Ortschaften im Raum Varnavas evakuiert werden. Auch die Bewohner der historischen Stadt Marathon mussten sich in Sicherheit bringen.

Betroffen von der Evakuierung sind offenbar mehr als 30.000 Menschen . Sie wurden in einen am Meer gelegenen Ort gebracht.

Durch den Rauch haben laut griechischen Medien viele Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Dutzende Häuser sollen außerdem durch die Flammen zerstört worden sein.

💡 Auch in anderen Regionen des Landes kämpften Freiwillige und die Feuerwehr am Wochenende gegen Waldbrände. Ein Großteil der Feuer sei aber mittlerweile unter Kontrolle, so ein Feuerwehrsprecher.

Waldbrände in Griechenland: Weiterhin höchste Brandgefahr!

In der Region um Athen und in weiteren Teilen Mittelgriechenlands herrscht aktuell die höchste Brandgefahr. Auch in den nächsten Tagen soll es gefährlich bleiben, sagte der Zivilschutz. Problem: In den meisten Regionen des Landes hat es seit Monaten nicht mehr richtig geregnet. Wegen extremer Trockenheit und starker Winde kann ein kleiner Brand in wenigen Minuten zu einem großen Feuer werden.