SO viele Menschen waren beim Cannstatter Wasen!

Dieses Jahr waren nochmal mehr Leute beim Cannstatter Wasen als letztes Jahr - und es war wohl sicherer.

Der Cannstatter Wasen ist vorbei. 4,6 Millionen Menschen haben das Fest insgesamt besucht. Das sind knapp 300.000 mehr als letztes Jahr. Vor Corona waren die Besucherzahlen sogar noch krasser. Die Betreiber und Wirte sind happy.

Cannstatter Wasen war wohl sicherer

Auch für die Polizei war der Wasen ein Erfolg: Es soll nur halb so viele Taschendiebstähle wie letztes Jahr und weniger Sexualdelikte gegeben haben. Zur Sicherheit hat auch die "Wasenboje“ beigetragen. Die bietet seit dem Wasen letztes Jahr einen Safer Space für Mädchen und Frauen auf dem Wasen an. Geschulte Mitarbeiterinnen unterstützen bei Orientierungslosigkeit, Belästigung oder in anderen kritischen Situationen.